Laurent Gbagbo: « Yodé et Siro n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression »

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a déploré ce vendredi, la condamnation des artistes Yodé et Siro.

Tard dans la soirée du jeudi 03 décembre 2020, le tribunal d’Abidjan a condamné à un an de prison avec sursis et cinq millions de francs CFA d’amende chacun, les artistes Yodé et Siro. Cette décision rendue par la justice ivoirienne a eu un écho défavorable chez l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Depuis Bruxelles où il passe actuellement ses jours, tout en espérant rentrer au pays, Laurent Gbagbo a apporté son soutien aux duo de musique zouglou. Pour lui, Yodé et Siro n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression. « Il (Laurent Gbagbo, Ndlr) apporte son soutien aux artistes Yodé et Siro, et déplore leur condamnation, alors qu’ils n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression« , peut-on lire dans le communiqué publié par son avocate Habiba Touré, ce vendredi 04 décembre 2020.

Le duo de musique zouglou était poursuivi en comparution immédiate pour outrage à magistrat, discrédit de l’institution judiciaire et diffusion d’informations mensongères à relent racial et tribal. Ils avaient critiqué le travail du procureur d’Abidjan, Richard Adou, lors d’un concert le week-end passé à Yopougon, un quartier populaire de la capitale ivoirienne. Aux dernières nouvelles, les deux artistes ont lancé une cagnotte pour payer leur amende estimée à cinq millions de francs CFA chacun.