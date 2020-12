Laurent Gbagbo: l’obtention de mon passeport « est un épiphénomène »

A la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo qualifie d’épiphénomène, l’obtention de ses passeports.

Suite à l’obtention de ses passeports diplomatique et ordinaire, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a réagi via un communiqué de son avocate Habiba Touré. Le Woody de Mama a salué l’acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l’apaisement. Réitérant qu’il n’a pas à négocier pour ce qui lui revient de droit, Laurent Gbagbo estime qu’à la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d’Ivoire, l’obtention de son passeport est un épiphénomène.

L’ancien chef d’Etat demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat socio-politique. « On ne peut pas emprisonner des leaders politiques parce que ceux-ci ont fait valoir leur droit de dire non à un 3ème mandat inconstitutionnel. Ce n’est pas respecter le droit que de les arrêter et/ou les emprisonner à cause d’une déclaration d’intention », indique le communiqué publié par Habiba Touré.

Par ailleurs, Laurent Gbagbo demande de nouveau la libération de tous les responsables politiques et de la société civile, injustement incarcérés à la suite de la volonté de Monsieur Alassane Ouattara de briguer un 3è mandat. Il demande aussi le retour sécurisé des exilés afin que les filles et fils de la Côte d’Ivoire abordent sereinement le dialogue, dans un climat de confiance.