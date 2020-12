L’armée soudanaise aux prises avec des milices éthiopiennes, plusieurs morts

Un général de brigade soudanais a été tué dans une attaque de milices éthiopiennes dans une région soudanaise le long de la frontière avec l’Éthiopie, a rapporté le Middle East Monitor.

Un haut responsable de la province d’Al-Qadarif, à la frontière orientale du Soudan, a déclaré à Russia Today (RT) que l’armée soudanaise avait lancé « une attaque et des batailles féroces le long de la frontière avec l’Éthiopie, qui ont fait trois morts parmi les soldats soudanais ». Selon des sources citées par le MEMO, l’armée soudanaise avait repris « un certain nombre de zones soudanaises occupées par des agriculteurs éthiopiens ces derniers jours ».

Le Soudan a déployé plus de 6 000 soldats à la frontière au début des combats dans la région éthiopienne du Tigré, qui ont opposé le gouvernement fédéral aux autorités régionales, le mois dernier. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré la victoire dans la lutte. Cependant, les affrontements entre les forces fédérales et régionales se sont poursuivis. Les combats au Tigré ont conduit plus de 52 000 réfugiés éthiopiens à fuir vers le Soudan, principalement à Al-Qadarif, indique le MEMO.