La Somalie accuse le Kenya de tentative de déstabilisation

Le ministre somalien de l’Information, Osman Abukar Dubbe, a accusé le Kenya de son intention de déstabiliser la Somalie alors qu’il se prépare aux élections législatives et présidentielle, a rapporté la télévision nationale somalienne citée par The Star.

« Nous respectons le Kenya, apprécions notre voisinage et notre intérêt mutuel. De notre côté, nous défendons toujours ces principes. Cependant, le Kenya ne semble pas être intéressé par cela mais souhaite plutôt poursuivre une rêverie inappropriée et est un État axé sur des ambitions des terres et des eaux somaliennes », a déclaré Dubbe lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur la page Facebook de la télévision d’Etat. Le ministre a accusé le Kenya d’ingérence politique et d’accueillir des dirigeants de l’opposition à Nairobi.

Les politiciens de l’État régional de Jubbaland, dans le sud de la Somalie, font partie de ceux qui ont déjà tenu des réunions à Nairobi au milieu de discussions sur les élections 2020/2021 en Somalie. «Mogadiscio n’a jamais accueilli un seul politicien de l’opposition du Kenya, qui veut créer des tensions chez nos voisins, mais au lieu de cela, Nairobi est devenue une base d’où les attaques contre la Somalie sont lancées. Elle est devenue la base où les accords conclus en Somalie sont violés. (Nairobi) est devenu un lieu où des plans pour provoquer des tensions politiques destinés à déstabiliser la gouvernance émergente dans notre pays … C’est pourquoi nous avions rappelé notre ambassadeur de Nairobi pour consultation”, a déclaré le ministre de l’Information.