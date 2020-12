La proposition du Pape François sur le vaccin de covid-19

Dans un message à l’occasion de la fête de Noël, vendredi, le Pape François a souhaité que les pays du monde se partagent le vaccin anti-coronavirus entre eux.

«Aujourd’hui, en cette période d’obscurité et d’incertitude pendant la pandémie, différentes lumières d’espoir apparaissent, comme la découverte des vaccins… ils doivent être accessibles à tous», a déclaré le Pape lors de son traditionnel Urbi et Orbi (à la ville et au monde) au Vatican.

A lire Aussi: Vatican – Capitalisme inclusif: le pape François intègre l’ivoirien Tidjane Thiam

«Je prie tous les responsables d’États, d’entreprises, d’organismes internationaux… de promouvoir la coopération et non la concurrence et de rechercher une solution pour tous, des vaccins pour tous, en particulier pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux de toutes les régions du globe.», ajoute le Pape qui appelle à «la générosité et le soutien» à ceux qui vivent dans des conditions difficiles.