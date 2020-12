« La presse béninoise est moralement et éthiquement au rabais », Narcisse Tomety

La presse béninoise, quatrième pouvoir après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le judiciaire, selon la constitution de 1990, est au banc des accusés.

Cette presse affamée qui résonne désormais par le ventre est accusée de complicité dans la démolition de l’édifice démocratique du Bénin. Le plaignant, le professeur Simon Narcisse Tomety, préconise même pour le prochain régime, pour exorciser cette corporation, des états généraux de la presse.

En effet, dans un post sur sa Page Facebook ce samedi, le consultant des réformes institutionnelles se désole de ce qu’est devenu la presse d’aujourd’hui, bien différente de celle de 1990, qui a contribué à l’instauration d’un régime démocratique.

« La désertion du patriotisme dans ce milieu de la presse au profit de l’opportunisme mercantilo-politique est le moteur de tous les complots contre les acquis de la conférence nationale, dont les socles moraux et institutionnels sont la démocratie et le consensus«

Pour Narcisse Tomety, la presse béninoise est devenue une plaie puante. Et les journalistes, à quelques exception près, des opportunistes sans moralité et sans éthique.

« Oui, une presse affamée devient un outil dangereux pour la paix, la stabilité de l’État et le développement. La presse béninoise a violé, depuis avril 2016 et en permanence, la conscience des citoyens béninois. Elle a été le moteur des clivages entre Béninois. Elle est la stratégie d’insémination de la peur aux cadres et à tout le peuple

