La mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) en passe d’être transformée en mission de police

Le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, a examiné avec les autorités gambiennes la question de la mise en application d’une décision récemment prise par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, concernant la transformation progressive de la Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) en une Mission de Police. Sur ce plan, la CEDEAO n’a donné plus de détails.

La délégation de la CEDEAO a aussi discuté avec les autorités gambiennes, de l’impact de la COVID-19 sur la Gambie, ainsi que l’état d’avancement du processus de réforme engagé. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, la délégation a pris note de la situation de blocage qui prévaut au sein de l’Assemblée Nationale et des mesures prises par le gouvernement pour trouver une issue à cette impasse.

S’agissant du projet de réforme du secteur de la sécurité (RSS), la délégation a salué les efforts engagés par les autorités, qui ont abouti récemment à l’adoption et au lancement d’importants documents de politique concernant la Stratégie Nationale de Sécurité (NSS) et la Stratégie de Réforme du Secteur de la Sécurité (SRSS).

Qu’est-ce que l’ECOMIG?

L’ECOMIG est la Mission de la Communauté des Etats ouest-africains en Gambie (Ecomig). Forte de plusieurs centaines d’hommes, elle avait été déployée en Gambie depuis janvier 2017. Elle avait été envoyée pour forcer au départ, le président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir à Adama Barrow après l’élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016.

L’accession au pouvoir de M. Barrow a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous M. Jammeh, contraint à l’exil mais dont les partisans réclament le retour. L’Ecomig a pour tâche à présent de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal à l’exception de la façade Atlantique.

L’Ecomig assure une protection rapprochée et déploie des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement, et à des endroits stratégiques.