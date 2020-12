La loi contre les séparatismes n’est pas « contre les religions », insiste Jean Castex

Face à la presse ce mercredi, le Premier ministre Français Jean Castex, a rassuré que « la loi contre les séparatismes n’est pas «contre les religions» ».

Le premier ministre Français Jean Castex s’est prononcé ce mercredi 09 décembre 2020, sur le projet de loi contre les séparatismes religieux désormais rédigé pour être soumis au Parlement. Sérieusement critiqué à l’étranger, ce projet de loi n’est pourtant pas « «contre les religions» », selon les explications de Jean Castex.

« La loi « confortant les principes de la République », présentée mercredi en France et critiquée à l’étranger, n’est pas « contre les religions » mais vise « l’idéologie pernicieuse portant le nom d’islamisme radical », a rassuré le Premier ministre Jean Castex. « Ce projet de loi n’est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier », a-t-il dit à l’issue du Conseil des ministres, en ajoutant : « C’est, à l’inverse, une loi de liberté, une loi de protection, une loi d’émancipation face au fondamentalisme religieux ».

« La laïcité assure la liberté de croire et de ne pas croire » et fait « la distinction entre la sphère privée et publique », a rappelé le Premier ministre selon qui, la nouvelle loi a été rendue nécessaire, par « des attaques de plus en plus nombreuses » à l’encontre de ces principes qui « affectent notre capacité à vivre sereinement ». Pour rappel, le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan et les Etats-Unis ont critiqué cette nouvelle loi française annoncée début octobre.