La Grande-Bretagne va signer un accord de libre-échange avec la Turquie

Les relations économiques entre la Turquie et la Grande-Bretagne atteignent un point culminant. Les deux grandes puissances devraient signer, ce mardi, un accord de libre-échange, a déclaré, dimanche, la ministre britannique du Commerce.

Une atmosphère positive plane sur les relations économiques entre la Turquie et la Grande-Bretagne. Les deux nations s’apprêtent à signer un accord qui reproduit les conditions commerciales existantes entre Ankara et Londres, mais la ministre britannique du Commerce, Liz Truss, a déclaré qu’elle espérait qu’un accord sur mesure entre les pays soit conclu prochainement.

Suite à l’accord conclu avec l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni signera également un accord de libre-échange avec la Turquie. Liz Truss a déclaré que cet accord préservera, dans un premier temps, les conditions commerciales actuelles entre les deux pays.

Cet accord assurera des milliers d’emplois dans les secteurs industriel, automobile et sidérurgique au Royaume-Uni, selon Truss. « Nous œuvrons à signer avec la Turquie un accord plus ambitieux et spécial entre les deux pays, prochainement », a-t-elle ajouté.

L’accord qui sera signé, mardi, se classera au cinquième rang en matière de volume commercial, parmi les accords qu’a signés le Royaume-Uni après le Brexit. Le volume commercial entre la Turquie et le Royaume-Uni est d’environ 19 milliards de livres sterling actuellement. Le Royaume-Uni avait conclu un accord de libre-échange post-Brexit avec l’UE, le 24 décembre.