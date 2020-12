La France adopte la réforme sur la monnaie communautaire, le FCFA

Les députés Français ont validé, jeudi, le projet de loi sur la réforme de la monnaie CFA adopté le 20 mai 2020 par le conseil des ministres.

C’est enfin acté. Le FCFA, la monnaie coloniale vue comme étant l’origine de l’appauvrissement des pays francophone d’Afrique devient désormais « ECO », tout en maintenant la parité fixe avec l’Euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des Etats d’Afrique de l’ouest auprès du Trésor français.

Pour le député Français Jean Paul Lecoq, cité par Financialafrik, la réforme n’a pas été faite pour changer quoi que ce soit, sur le fond, et sa méthode confirme la condescendance de la France vis-à-vis des pays en question. « Un changement de monnaie, si on respecte le peuple concerné, aurait dû être un chantier démocratique, transparent et ouvert », s’est-il désolé.

Cette nouvelle législation sur la monnaie commune aux 8 pays de l’Afrique de l’ouest sonne comme la signature du décès du projet d’intégration monétaire de la CEDEAO. Pour rappel, le président ivoirien Alassane Ouattara, a annoncé, le 21 décembre 2019 à Abidjan, que la France et les 8 pays de l’UEMOA ont décidé d’une réforme d’envergure du FCFA. Et que l’ancienne monnaie communautaire va changer de nom pour devenir « ÉCO » en 2020, la même dénomination proposée pour la future monnaie commune de l’espace CEDEAO dominé par le Nigéria et le Ghana.