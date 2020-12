La Fédération ivoirienne attaque la FIFA devant le TAS

Prévues pour se tenir le 5 septembre dernier, les élections présidentielles de la Fédération ivoirienne de football (FIF) ont été bloquées par la FIFA, le 12 août dernier, en raison des divergences entre les membres de la Commission électorale de cette institution sur l’éligibilité des candidats. Une décision qui a entraîné la paralysie du processus électoral depuis six mois, malgré les appels de la commission à la levée de la suspension.

A lire aussi: Real Madrid-Grenade: les compos probables

Face à cette position tranchée de l’instance mondiale, la FIF a décidé de jouer sa dernière carte. Dans un communiqué publié lundi sur leur site officiel, les dirigeants du foot ivoirien ont annoncé avoir saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour obtenir gain de cause. « La FIFA n’ayant pas donné suite aux différentes demandes de levée de suspension du processus électoral, la FIF considère ce silence de la FIFA comme un rejet de sa demande et se trouve contrainte de saisir le TAS afin de solliciter de cette juridiction l’annulation pure et simple de la décision de suspension », a expliqué l’instance ivoirienne.

A lire aussi: Série A: la Juventus et Cristiano Ronaldo écrasés par la Fiorentina

La Fédération ivoirienne a aussi souligné « les difficultés créées par cette suspension », qui a entraîné le report du « démarrage des championnats en Côte d’Ivoire », ainsi que de la Supercoupe Félix Houphouët Boigny. « Le football ivoirien est à l’arrêt depuis août 2020 », a insisté la FIF.