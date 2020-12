La contestation des résultats est très rentable pour Donald Trump, mais aussi pour Joe Biden

Donald Trump a récolté un pactole pour contester le résultat de l’élection présidentielle. L’équipe de campagne de l’actuel président américain a intensifié ses opérations de collecte de fonds et levé près de 200 millions de dollars depuis le 3 novembre.

Pour financer les recours juridiques, l’actuel président des États-Unis, qui refuse d’admettre sa défaite, a recueilli un pactole auprès de ses partisans. L’équipe de campagne de Donald Trump et le Comité national républicain ont levé 207,5 millions de dollars depuis l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, le président sortant ayant cherché à obtenir des contributions pour financer les démarches visant à faire annuler la victoire du démocrate Joe Biden.

Cette somme porte à 495 millions de dollars, les fonds récoltés entre le 15 octobre et le 23 novembre, a précisé l’équipe de campagne de Donald Trump dans un communiqué diffusé jeudi 3 décembre. La campagne Biden n’a pas publié de données pour cette période. Elle a récolté des sommes nettement plus importantes que la campagne Trump au cours des derniers mois ayant précédé le scrutin. Selon le New York Times, l’équipe de campagne du président américain a en effet continué à solliciter agressivement des dons “pour financer ses tentatives infructueuses de contester les résultats des élections”.

Après l’élection, le camp Trump a accéléré l’envoi de courriels aux électeurs républicains, évoquant la constitution d’un “Fonds de défense électorale”. Mais en réalité, 75 % de chaque contribution sont versés à un nouveau comité d’action politique (PAC), Save America, que Trump a mis en place à la mi-novembre. Celui-ci pourra servir à “financer ses activités politiques futures”, assure le New York Times. Les 25 % restants sont destinés au Parti républicain. En réalité, seuls les fonds de donateurs versant au moins 5 000 dollars au nouveau PAC sont en partie reversés sur le compte bancaire finançant les recours ou opérations de recomptages des résultats.

Plain and simple grift https://t.co/FX3YkmXJpa — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 1, 2020

Ce déluge de dons semble avoir permis le remboursement de toutes les dettes engendrées par la campagne menée par Donald Trump. Rob Flaherty, ancien directeur numérique de la campagne de Joe Biden, a déclaré sur Twitter que les énormes sommes recueillies par le locataire de la Maison-Blanche depuis l’élection relevaient de l’“escroquerie pure et simple”.