La CEDEAO annonce une réunion des experts sur le Projet d’extension du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGPEP)

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) organise ce mercredi 09 décembre 2020, à Ouagadougou, au Burkina Faso, une réunion des experts sur le projet d’extension du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGPEP).

Du 09 au 10 décembre 2020, la CEDEAO va organiser à Ouagadougou, au Burkina Faso, une réunion des experts sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Projet d’extension du réseau de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGPEP). L’objectif de la rencontre est d’échanger avec les Etats membres sur les développements actuels liés au WAGPEP. Il s’agira aussi de présenter aux Etats membres l’état actuel de mise en œuvre du WAGPEP, ensuite de faire le point sur les interactions entre le WAGPEP et le Gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) et enfin de recueillir les orientations des Etats membres sur le processus de synergie entre WAGPEP et NMGP.

A lire Aussi: Présidentielle au Niger: la mission pré-électorale de la CEDEAO note un climat de méfiance

Pour rappel, en 2015, la Commission de la CEDEAO, sur recommandation des chefs d’Etats et de Gouvernement, avait initié une étude de faisabilité pour l’extension du réseau de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Cette étude s’était avérée nécessaire, compte tenue de la demande largement exprimée dans la région pour l’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité, mais aussi la nécessité de trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées par le gazoduc existant.

Le Gazoduc Nigeria-Maroc

Dans l’intervalle de développement du WAGPEP, le Nigéria et le Maroc ont initié la construction d’un gazoduc (Gazoduc Nigeria-Maroc) reliant le Nigéria au Maroc en vue de valoriser les importantes réserves de gaz naturel du Nigéria et de répondre aux besoins croissants du Maroc et de l’Europe en gaz naturel. Au vu des conclusions de l’étude sur le Gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP), il est apparu que les deux projets ont à peu près le même tracé et sont au même stade d’avancement (préparation des études FEED).

A lire Aussi: La mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) en passe d’être transformée en mission de police

Ces deux projets, concourant à des objectifs communs qui sont la valorisation des ressources gazières de la région, l’approvisionnement des pays en énergie propre y compris les États membres de la CEDEAO, il apparaît, dès lors, nécessaire qu’une synergie entre la Commission de la CEDEAO et les Promoteurs du Projet de Gazoduc Nigeria-Maroc soit envisagée afin de fédérer les efforts vers l’atteinte de leurs objectifs. Dans cette perspective, un mémorandum d’entente est en cours de discussion entre la Commission de la CEDEAO, la NNPC et l’ONHYM.