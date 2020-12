La Bulgarie expulse un diplomate russe pour espionage

La Bulgarie a expulsé un diplomate russe de son territoire pour des allégations d’espionnage au profit de la Russie, a rapporté vendredi Sputnik.

L’attaché militaire de l’ambassade russe à Sofia, a été déclaré persona non grata et doit quitter la Bulgarie dans les 72 heures. Le diplomate a été accusé de collecter des informations sur des militaires américains qui visitent le pays pour des exercices militaires. Selon le rapport de Sputnik, le russe aurait contacté un citoyen bulgare qui avait accès à des informations classifiées et lui a promis des avantages financiers en échanges desdites informations.

« Dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a été déterminé qu’un citoyen russe recueillait des informations de 2017 jusqu’à récemment, collectant des informations militaires sur, entre autres, le nombre de soldats américains qui se trouvaient en Bulgarie pour des exercices », ont déclaré les procureurs sur leur site web. L’ambassade de Russie en Bulgarie a répondu à la déclaration, affirmant que l’accusation d’espionnage était sans fondement et que Moscou se réserve le droit de répondre de manière appropriée.