Kylian Mbappé veut marquer l’histoire du PSG

Pièce maîtresse du Paris Saint Germain (PSG), l’attaquant Français, Kylian Mbappé, veut marquer l’histoire de son club. Il est déterminé à laisser des traces qui seront à jamais gravées dans les annales du PSG.

Kylian Mbappé n’est pas ennuyeux au PSG. Bien au contraire, la star française entend réaliser beaucoup de choses positives avec le club Français. Mbappé veut notamment se faire compter parmi les icônes historiques du PSG.

«Je connais mes stats. Je travaille pour en arriver là. C’est une libération, ce but. Cela faisait beaucoup de matches que j’essayais sans y parvenir. Je veux laisser une trace dans ce grand club. Quand on voit tous les grands joueurs qui sont passés ici, je ne pensais pas à mon arrivée me retrouver un joueur parmi eux. C’était un de mes objectifs. (…) Je peux en faire plus, je peux encore progresser. Qui sait ? Marquer 100 buts, je n’y pensais pas. 200… je ne sais pas. Déjà, si je peux marquer samedi, ce serait bien. Je voulais progresser au maximum en arrivant ici», a lâché Mbappé.

C’est donc clair que le Français veut passer encore du temps au PSG. On pourrait ainsi dire que le joueur ne quittera pas le club Français de sitôt.