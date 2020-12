Juventus: la grande annonce de Cristiano Ronaldo pour 2021

Sèchement battue par la Fiorentina (3-0), la Juventus a terminé l’année 2020 sur une mauvaise note, reléguée à la 4è place du classement. Mais Cristiano Ronaldo ne veut garder que le meilleur et a tenu à laisser un message aux supporters.

Champion d’Italie sur les neuf dernières saisons, la Juventus est en course pour un dixième scudetto consécutif. Mais les choses ne semblent pas aller de la meilleure des manières pour les Bianconeri, cette saison. 4è au classement, la Veille Dame a terminé la première partie de saison sur une défaite, battue 3-0 par la Fiorentina. Une position inhabituelle pour le géant italien, mais Cristiano Ronaldo ne voit pas pour autant péril en la demeure.

A lire aussi: Real Madrid: la grosse tuile pour Rodrygo

Meilleur joueur actuel de la Juventus avec 16 buts et 1 passe décisive en 16 matchs, cette saison, le Portugais a rassuré les supporters turinois sur les réseaux de ce que l’année 2021 sera différente. « Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d’être acceptable, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. (Mais), nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l’excellence sur le terrain ! », a expliqué le sextuple Ballon d’or.

A lire aussi: Liga: le Real Madrid enchaine face à Grenade et recolle au leader Atletico

« J’espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d’être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous vous livrerons! Fino Alla Fine!« , a-t-il ajouté.