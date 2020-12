Juventus: Cristiano Ronaldo victime d’une grosse fake news

Dans la nuit du vendredi à samedi, une information faisant état de ce que Cristiano Ronaldo a subi un grave accident de circulation, a fait le tour des réseaux sociaux. Mais fort heuresement, il ne s’agit que d’une fake news.

Dans la nuit du vendredi à samedi, Footbalogue a lâché une bombe sur le monde du foot. Le compte Twitter du média, suivi par 1,2 millions d’abonnés, a annoncé que Cristiano Ronaldo a été victime d’un grave accident de circulation. « Cristiano Ronaldo a subi un grave accident de la route. Il serait entre la vie et la mort dans un hôpital de Turin », a écrit le site. Une annonce choc qui a tout naturellement mis les fans du crack portugais dans tous leurs états. Et comme pour donner plus de crédibilité à l’information, Footbalogue signe son post en citant comme source le très sérieux quotidien italien La Gazzetta dello Sport.

Un message qui a depuis été supprimé car il s’agissait d’une fausse information : les responsables du compte Footbalogue ont indiqué ce samedi avoir été piraté. « Nous avons été cette nuit victime d’un piratage. Nous nous excusons pour la fake news qui a été relayée sur notre compte. Nous avons entrepris des démarches pour faire toute la lumière sur cette histoire », ont-ils affirmés dans la matinée.