Juventus: Cristiano Ronaldo, roi des tireurs de penalties

Double buteur ce weekend, Cristiano Ronaldo a participé à la victoire de la Juventus face au Génoa (3-1) en 11è journée de Série A. Son total de buts marqués sur penalty passe également à 133.

En scorant face au Dynamo Kiev le 2 décembre dernier en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a porté son total de buts marqués en carrière à 750. A bientôt 36 ans, la star portugaise est toujours impressionnante et affiche des stats monstrueuses. Double buteur ce weekend face à Genoa, le quintuple Ballon d’or est désormais à 10 réalisations en Série A et co-détient la tête du classement des buteurs avec l’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovich.

Un butin exceptionnel que ses détracteurs ont tenté de ternir en soulignant le nombre de buts marqués sur penalty par le Portugais. Un total de tirs depuis les 11 mètres réussis qui est passé à 133, en quelques jours après ses doublés sur penalty contre le FC Barcelone et contre le Genoa. Selon les chiffres publiés par la Gazetta dello Sport, la star de la Juventus occupe une place de choix dans le classement des meilleurs tireurs de penalties en Europe. Le quintuple Ballon d’Or a tiré 158 penalties durant sa carrière et en a donc transformé 133. Il devance ainsi d’autres légendes du football comme Romario (116), Roberto Baggio (108), Lionel Messi (97) et Diego Maradona (88).

Cristiano Ronaldo a inscrit 133 penalties durant sa carrière. Il est devant Romario (113), Baggio (108), Messi (97) et Maradona (88). CR7 en a raté 25 : moyenne de réussite de 84,18%. #Gazzetta pic.twitter.com/8G0BwWVh8a — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 15, 2020

Le quintuple Ballon d’or n’est pas le plus efficace pour autant. Le quotidien italien a comparé les chiffres des meilleurs tireurs des cinq grands championnats, lors des quinze dernières années (avec au moins 30 penalties tirés). Avec 93 buts en 108 essais, Ronaldo n’est ‘que’ 6e avec un ratio de 86,1% de tentatives réussies. C’est moins bien que Robert Lewandowski (29/32 ; 90,6%), Sejad Salihovic, Ciro Immobile, Mark Noble et Radamel Falcao. Lionel Messi (59/71 ; 83,1%) est quant à lui 10e de ce classement.