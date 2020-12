Juventus: Cristiano Ronaldo livre le secret de sa longévité

La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a expliqué pour ‘DAZN’ ce qu’il faut pour être compétitif pour un joueur de son âge.

Malgré ses 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours impressionnant. Grand artisan de la bonne forme de Juventus en ce début de saison, la star portugaise est actuellement à 10 réalisations en championnat, et détient la tête du classement des meilleurs buteurs de Série A, aux côtés de l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovich. Récemment retenu dans le Onze de légende de France Football, l’ancien Madrilène fait partie des trois finalistes pour le trophée The Best 2020 de FIFA.

Dans une interview pour ‘DAZN’, le quintuple Ballon d’or a expliqué le secret de sa longévité, lui qui aura 36 ans, le 5 février 2021 : « J’ai eu une discussion à ce sujet à Dubaï l’été dernier avec Anthony Joshua. À 33 ans, on commence à penser que l’on descend. Je veux rester dans le sport, dans le football. Les gens me regardent et me disent : « Cristiano était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent ». Je ne veux pas de cela. Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais ce n’est pas le problème. Cela dépend de votre tête, de votre motivation et de votre expérience, ce qui est à mon avis le plus difficile. Dans le sport, on peut gagner en maturité« .