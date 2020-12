Justice constitutionnelle en Afrique: Joseph Djogbénou en visite officielle à Libreville

Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Joseph DJOGBENOU, a été reçu, ce jeudi 17 décembre 2020, à Libreville, par son homologue gabonais, Mme Marie Madeleine MBORANTSUO, doyenne des présidents des juridictions africaines.

Cette visite officielle de Joseph Djogbénou à son homologue du Gabon, Mme Marie Madeleine MBORANTSUO, a permis aux deux personnalités d’échanger sur les nouveaux défis de la justice constitutionnelle en Afrique et sur la nécessité pour les juridictions constitutionnelles du Bénin et du Gabon de renforcer leur coopération en vue de les surmonter.

Les échanges ont permis, en effet, aux deux personnalités de tisser des liens plus étroits, de réfléchir en commun sur les principes et les méthodes qui fondent la jurisprudence et la pratique constitutionnelle dans leurs pays respectifs, mais également d’inscrire leurs décisions dans un contexte international en constante mutation.

La séance d’échanges et de travail a permis au Professeur Joseph DJOGBENOU et à Madame Marie Madeleine MBORANTSUO de conjuguer leurs efforts, afin de renforcer les garanties juridictionnelles et d’assurer un meilleur respect des droits fondamentaux au Gabon et au Bénin.

Les deux présidents d’institution ont retenu de maintenir les contacts réguliers entre les deux institutions pour des échanges d’expériences, en matière de pratique et de jurisprudence constitutionnelles, dans le cadre de leur coopération.

