Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia et son chéri Jalil Lespert se recueillent sur sa tombe

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, son nouveau chéri, se recueillent à deux sur la tombe du taulier Johnny.

Les choses vont très vite entre la veuve de Johnny Hallyday et son nouveau compagnon. Alors que Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) se préparent pour commémorer les trois ans de la mort de Johnny, la veuve du Taulier a décidé de se consoler dans les bras de Jalil Lespert. Selon purepeople, ce dernier est venu lui aussi à Saint-Barth pour ce rendez-vous devenu incontournable.

Jalil Lespert sur la tombe de Johnny Hallyday

Le couple a quitté Marnes-la-Coquette le 30 novembre 2020 et est actuellement dans les Caraïbes avec Jade et Joy pour les trois ans de la mort du Taulier sur sa tombe, le 5 décembre 2020. Mais en attendant le jour J, Laeticia Hallyday a emmené Jalil Lespert sur la tombe de Johnny, au cimetière marin de Lorient.

D’après Public ce vendredi, le couple a déposé des fleurs, allumé des bougies et pris le temps de lire quelques mots laissés par des fans endeuillés. Et pourtant, malgré ses séjours sur l’île, Pascal Balland, l’ex-compagnon de Laeticia, ne s’était pas rendu sur la tombe de Johnny.

Ce qui d’ailleurs prouve que la veuve de Johnny Hallyday a tourné la page pour vivre son véritable coup de foudre du 15 octobre 2020.