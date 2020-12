Joe Biden et Kamala Harris en interview commune, une première depuis leur victoire

Jake Tapper de CNN (Washington) recevra, jeudi, le président élu, Joe Biden, et la vice-présidente élue, Kamala Harris, dans leur première interview commune depuis leur victoire aux élections, a annoncé la chaîne, mardi.

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, et la vice-présidente élue, Kamala Harris, répondront ensemble jeudi à leur premier entretien avec un grand média. Le journaliste-vedette Jake Tapper de CNN réalisera cette interview au siège provisoire de l’équipe de transition présidentielle, au Queen Theater de Wilmington dans le Delaware. La séquence sera diffusée en intégralité à partir de 22 heures (heure du Bénin) et de grands extraits seront montrés dans les émissions d’information de prime-time animées par Wolf Blitzer et Anderson Cooper.

L’interview aura lieu dans la ville natale de Biden, Wilmington, Delaware, dans le même théâtre où le Président élu a dévoilé plusieurs membres de son administration. Depuis qu’ils ont été désignés comme les vainqueurs de l’élection de novembre, Biden et Harris ont rapidement mis en place une administration diversifiée qui les aidera à s’attaquer aux problèmes les plus urgents du pays.

Cette semaine, M. Biden a dévoilé les principaux membres de son équipe économique qui, s’ils sont confirmés par le Sénat, seront le fer de lance d’un effort visant à reconstruire une économie frappée par la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, le président élu a présenté les membres-clés de son équipe de politique étrangère et de sécurité nationale. M. Biden a également annoncé récemment la création d’une équipe de communication de haut niveau, entièrement féminine, à la Maison Blanche.

Au cours des 100 premiers jours de mandat de M. Biden après sa prestation de serment le 20 janvier, le président élu et son équipe devraient se concentrer sur l’adoption d’un vaste programme d’aide économique et, lorsqu’il n’est pas nécessaire de légiférer, proposer une série d’actions exécutives visant à faire avancer ses priorités, a rapporté CNN.