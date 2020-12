“Je t’aime, Diego”, l’ultime hommage de Pelé à son “grand ami” Maradona

“Je t’aime, Diego”, a écrit Pelé sur Instagram mercredi soir, une semaine après la mort de son “grand ami”, Maradona, un “génie qui a enchanté le monde”.

Au Brésil, il est fréquent de rendre hommage aux défunts une semaine après leur mort. C’est ce qu’à fait le roi Pelé, mercredi soir, à son «grand ami» Maradona.

“Le monde serait bien meilleur si on se comparait moins les uns aux autres et si on s’admirait plus les uns les autres. C’est pourquoi je veux dire que tu es incomparable”, a déclaré le triple champion du monde brésilien, souvent au coeur de débats pour savoir qui de lui ou de l’Argentin était le meilleur footballeur de tous les temps. Le message sur Instagram est illustré d’une série de photos des deux légendes ensemble, dont une montrant un jeune Maradona tout sourire à côté de Pelé jouant de la guitare.

“Ta trajectoire a été marquée par l’honnêteté, tu as toujours déclaré tes amours et désamours aux quatre vents. Et c’est avec ta façon d’être si particulière que tu nous apprends qu’il faut dire ‘je t’aime’ beaucoup plus souvent”, a poursuivi le Brésilien, âgé de 80 ans. “Ton départ si rapide ne m’a pas laissé te le dire, donc je me contente de l’écrire: je t’aime, Diego”.

Même s’ils ne jouaient pas à la même époque, les deux monstres sacrés du football avaient déjà entretenu une certaine rivalité par le passé, avec notamment quelques piques échangées au moment de la désignation du “joueur du siècle” dernier. En 2000, le Brésilien avait été couronné par la FIFA, l’Argentin remportant un vote du public. “Un jour, au ciel, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je lèverai le poing vers le ciel non pas pour célébrer un but, mais parce que je pourrai te donner l’accolade”, a conclu Pelé.