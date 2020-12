« Je regrette n’avoir pas fait un autre enfant après mon fils », Miss Espoir

La chanteuse béninoise, Miss Espoir, a exprimé son regret de n’avoir pas fait un autre enfant après la naissance de son fils, Yann.

Miss Espoir est maman d’un jeune garçon de 23 ans 6 mois. Dans une publication sur sa page Facebook, la chanteuse a indiqué qu’elle aurait aimé en avoir plus. « Je regrette n’avoir pas fait un autre enfant après mon fils qui a 23 ans 6 mois aujourd’hui », a écrit Miss Espoir.

Mais visiblement, l’interprète de la chanson à succès « Maman », peut encore donner un petit frère ou une petite sœur à son fils, Yann, né le 28 juin 1997.

Née un 24 janvier à Porto-Novo, Miss Espoir, de son vrai nom Ahamada Omoloto, est très connue pour son franc parler. Elle est issue d’une famille polygame de seize (16) frères et sœurs.

Fille de Yaovi Ahamada, l’ancien gardien de but des Dragons de l’Ouémé, et Joséphine Noukpo, Miss espoir se veut être la fierté de tout un peuple. Initiatrice du concert Cœur d’Or, l’artiste organise, chaque année, une collecte de vivres, dans le but de venir en aide aux démunis, orphelins et prisonniers.