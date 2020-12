« Je peux inviter Messi et Ronaldo à ma table », Robert Lewandowski bombe le torse

Même sans le Ballon d’Or, Robert Lewandowski s’est permis de bomber le torse. Élu meilleur joueur du monde par la FIFA, Robert Lewandowski s’est comparé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

A cause du Covid-19, Robert Lewandowski n’a pas pu inscrire, cette année, son nom au palmarès du prestigieux Ballon d’Or, alors qu’il était le grand favori de l’édition 2020 de ce prix qui a été annulé. Mais l’attaquant du Bayern s’est toutefois permis de bomber le torse au sortir d’une année 2020 qui l’a vu battre de nombreux records individuels et soulever plusieurs trophées collectifs. Le buteur polonais qui s’est emparé du trophée The Best 2020 au nez et à barbe du duo d’extraterrestres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s’est même permis de les titiller.

Dans un entretien accordé à France Football, et à la question où il se situait par rapport aux deux génies cités plus haut, l’attaquant du Bayern a déclaré : « Je peux inviter Messi et Ronaldo à ma table ». Une déclaration qui fait écho à ce qu’avait lâché Antoine Griezmann en 2018, l’attaquant du Barça, lorsqu’il avait indiqué être enfin à la table de l’Argentin et du Portugais après avoir fini derrière eux au classement du Ballon d’Or.

Alors que le Ballon d’Or ne sera pas remis cette année, le FIFA a maintenu le The Best FIFA Football Awards 2020. Robert Lewandowski a ainsi été récompensé de sa dernière saison en devançant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi », a réagi le buteur de 32 ans. Ce trophée « appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach, (…) nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner ».