« Je ne me sentais pas bien pendant l’été, maintenant j’ai envie de me battre »

Dans une longue interview accordée à Rac 1 et qui sera diffusée sur la chaîne espagnole « Sexta », le dimanche 27 décembre prochain, Lionel Messi est revenu sur son été tumultueux marqué par son vrai faux-départ du Barça. Le capitaine blaugrana se dit désormais prêt à se battre pour la conquête des titres nationaux et européens.

A six mois de la fin de son contrat au Barça, l’avenir de Lionel Messi est toujours indécis. L’Argentin qui a secoué toute l’Espagne cet été avec son vrai faux-départ, sera libre, à partir de janvier, pour discuter de sa future destination, s’il le souhaite. Dans une interview qu’il a accordée au journaliste Jordi Évole sur l’émission « El món a RAC » et qui sera diffusée ce dimanche 27 décembre sur la chaîne espagnole « La Sexta », l’Argentin est revenu sur son été tumultueux caractérisé par ses envies de départ de son club formateur.

Pour lui, tout ça fait désormais partie du passé. Maintenant je me sens bien. « Je ne me sentais pas bien du tout pendant l’été. Ça venait de derrière. Ce qui s’est passé avant l’été, le burofax (service d’envoi de documents)… Je l’ai traîné jusqu’au début de saison« , avoue Leo Messi. « J’ai envie de me battre pour tout ce que nous avons devant nous et je suis enthousiaste. Tout est difficile autour de Barcelone, la situation est délicate, mais je suis fort« , ajoute la Pulga qui dit avoir touché le fond mais a réussi à surmonter cette mauvaise passe.