« Je ne fais pas de théâtre; si je perds, je me fâche et je le dis aux joueurs »

En conférence de presse avant la réception de la Juventus en Ligue des champions, l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, est revenu sur la défaite face à Cadix (2-1) en Liga et a tenu à faire quelques précisions.

Visiblement, la défaite face à Cadix ce weekend en championnat, passe très mal du côté du Barça. En effet, opposés aux champions de D2 de la saison dernière, les Blaugranas se sont inclinés sur le score de 2-1. Surpris d’entrée par Alvaro, les catalans ont eu toutes les peines du monde à revenir au score. Mais à l’heure de jeu, Negredo, sur une belle réalisation, donna la victoire à son équipe. Une belle performance de Cadix qui grappille quelques rangs dans le classement.

En conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à la Juventus en 6è journée de phase de groupe de Ligue des champions, Ronald Koeman est revenu sur cette défaite qui fait grand bruit en Espagne. Et le coach néerlandais a tapé du poing sur la table face à cette débâcle de son équipe. « C’est être malheureux. Il faut toujours analyser une défaite et il y a une différence entre perdre un match comme celui de samedi et le faire dans un terrain comme celui de l’Atletico Madrid. Il faut voir comment ils nous marquent des buts, notre efficacité. Je suis quelqu’un qui ne fait pas du théâtre, et je ne cache pas quand je suis en colère et hier je l’ai dit à mes joueurs. Vous ne pouvez pas accepter les buts que nous avons concédés dans certains matches« , a analysé l’entraîneur batave devant la presse espagnole.

« Les horaires des matchs…nuisent à nos joueurs »

« Pour tout joueur qui s’entraîne ou joue, c’est une responsabilité d’être ici. Ce que je vous dis, reste à l’intérieur du vestiaire. Il n’y a pas de séances d’entraînement pour améliorer beaucoup de choses, mais nous devons analyser. Nous sommes l’équipe qui en général a créé cinq ou six opportunités claires à chaque match, il faut donc trouver l’équilibre pour marquer plus de buts et moins en encaisser. Nous avons raté trop de points pour des choses que nous ne pouvons pas laisser passer« , a poursuivi l’ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Dans tous les cas, Koeman n’a pas voulu se cacher et fuir sa responsabilité dans les défaites, assurant que le principal responsable est l’entraîneur : « La responsabilité incombe toujours à l’entraîneur, car c’est lui qui met l’équipe sur le terrain et fait les changements. La responsabilité maximale est entre les mains de l’entraîneur. Pourquoi il y a une différence en Liga et en C1 ? Les équipes de la Liga nous connaissent mieux et nous ferment davantage le jeu, comme Alavés et Cadix, je suis sûr que si j’avais marqué plus tôt, le résultat aurait été différent. La seule chose que j’ai dite, c’est sur les horaires des matches, ce qui nuit à nos joueurs. Mais il faut gagner les matches, il n’y a pas d’autre remède« .