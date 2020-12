Israël – Covid-19: Benyamin Netanyahou, le premier Israélien à se faire vacciner

Israël a reçu mercredi ses premières doses du vaccin anti-coronavirus du géant pharmaceutique américain Pfizer, le chef de gouvernement Benjamin Netanyahu affirmant vouloir être le « premier » du pays à se faire vacciner afin de donner « l’exemple ».

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré, mercredi, qu’il sera le premier citoyen en Israël à se faire vacciner contre la Covid-19. C’est ce qui ressort de ses déclarations à l’issue de la réception de 100 mille vaccins en Israël de la part du géant de l’industrie pharmaceutique Pfizer.

Netanyahou a signalé que « je fais confiance au vaccin de Pfizer et j’ai l’intention d’être le premier à me faire vacciner en Israël, afin de donner l’exemple au reste de la population ». La Société de radiodiffusion publique israélienne a rapporté que les 100 mille vaccins sont arrivés à bord d’un avion-cargo décollé de la Belgique et qui a atterri à l’aéroport international David Ben Gurion de Tel Aviv. Et d’ajouter que les vaccins vont être transportés dans un dépôt privé, qui a été préparé pour le stockage.

L’Etat hébreu a acheté en novembre huit millions de doses à Pfizer avec une livraison prévue à partir de janvier 2021 mais les premières doses de vaccin sont arrivées plus tôt et à la veille de Hanouka, la fête juive des Lumières, célébrée à partir de jeudi. Israël, qui planche sur son propre vaccin, a aussi commandé six millions de doses aux laboratoires Moderna. Au total, ces quatorze millions de doses peuvent protéger environ sept des neuf millions d’Israéliens, la vaccination impliquant deux doses par personne.