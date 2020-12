Iran: un autre commandant des gardiens de la révolution abattu en Syrie

Un autre commandant des force du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a été tué lundi lors d’une frappe aérienne, le long de la frontière syro-irakienne, selon des sources locales citées par l’agence Anadolu.

Selon les médias locaux, Muslim Shahdan a été tué lundi alors que lui et ses trois gardes du corps ont été la cible d’une frappe aérienne d’avions de combat non identifiés près d’un village de la province de Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie. Pour le moment, personne n’a revendiqué la frappe qui est survenue à seulement quelques jours de l’assassinat d’un scientifique nucléaire de haut niveau, Mohsen Fakhrizadeh, dans une fusillade à Téhéran.

A lire aussi: Iran – Scientifique assassiné: Téhéran dit avoir trouvé des indices sur les meurtriers

Deir ez-Zor est un lien majeur entre l’Iran et le Liban. Des pipelines et des routes commerciales en provenance d’Irak et de Jordanie traversent également la province. Avec l’aide de la Russie et des milices soutenues par l’Iran, les parties centrale et occidentale de Deir ez-Zor sont tombées aux mains du régime syrien de Bachar al-Assad après le retrait des terroristes de Daech / ISIS de la région en novembre 2017, rappelle Anadolu.