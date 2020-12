Iran – Scientifique assassiné: Téhéran dit avoir trouvé des indices sur les meurtriers

L’Iran annonce que les services de renseignement ont réussi à trouver des indices sur les meurtriers du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh. Les autorités indiquent qu’elles feraient connaitre ces informations au grand public.

Le physicien nucléaire iranien Fakhrizadeh, est décédé dans un hôpital vendredi dernier après avoir reçu des balles de terroristes dans la ville d’Absard, dans la province de Téhéran. Plusieurs membres de l’équipe de sécurité du scientifique ont été blessés et sont toujours hospitalisés. Quelques heures après l’attentat, les responsables iraniens ont pointé du doigt Israël, et le président Hassan Rohani a assuré que ce crime ne restera pas impuni, même si la réponse sera exécutée en temps voulu et de manière opportune et adéquate.

A lire aussi: Iran: assassinat du scientifique précurseur du programme nucléaire, Téhéran en colère

De l’avis du président, l’assassinat brutal confirme la crainte des ennemis de l’Iran d’une réduction de la pression contre la République islamique et des changements de la situation mondiale. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Yavad Zarif a affirmé que les indications conduisaient à un autre complot d’Israël avec le soutien des terroristes. Fajrizade n’est pas le premier scientifique nucléaire iranien à souffrir de l’hostilité américano-israélienne, car d’autres sont morts dans des circonstances similaires sous la direction du service de renseignement israélien (Mossad) et de la Central Intelligence Agency (CIA), rapporte Prensa Latina.