Inde: après la Covid-19, une mystérieuse épidémie fait exploser les urgences

Dans le sud de l’Inde, une mystérieuse maladie frappe l’État d’Andhra Pradesh. « La cause est inconnue, tous les patients ont été testés négatifs au Covid-19 ».

En Inde, un homme est mort ce week-end et plus de 300 personnes ont été hospitalisées à cause d’une mystérieuse affection dans une ville de l’Etat d’Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays. Selon l’Indian Express, des centaines de patients ont dû être admis à l’hôpital depuis une dizaine de jours dans l’État de l’Andhra Pradesh. «Les gens qui tombent malades, particulièrement les enfants, commençaient soudainement à vomir et avaient les yeux qui brûlaient. Certains se sont évanouis ou ont eu des crises d’épilepsie», a expliqué un responsable de l’hôpital gouvernemental d’Eluru.

Loin de s’estomper, la crise allait grandissante dimanche, avec des dizaines de nouveaux patients recensés en provenance de divers quartiers. Cependant, aucun malade n’est décédé. Les autorités sanitaires ont d’abord évoqué une possible contamination de l’air ou de l’eau,pour tenter d’expliquer le phénomène, avant de se raviser.

Les patients négatifs à la Covid-19

«Nous avons écarté la contamination de l’eau ou la pollution de l’air après avoir visité les endroits où les gens sont tombés malades. Des échantillons d’eau ont été testés et aucune contamination n’a été trouvée», a assuré le ministre de la Santé de l’Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, selon des propos relayés par l’Indian Express. «C’est une maladie mystérieuse et seule une analyse en laboratoire nous révélera ce que c’est», a ajouté le ministre, en ajoutant que des tests pour la COVID-19 se sont révélés négatifs.

Le président du parti d’opposition Telegu Desam Party croit cependant que le gouvernement ne dit pas toute la vérité et juge que les cas de maladie sont liés à de l’eau contaminée. «L’Incident d’Eluru n’est que la pointe de l’Iceberg. La négligence du gouvernement et la détérioration du système de santé dans la région d’Andhra Pradesh se retrouvent exposées. C’est une honte que le gouvernement n’arrive pas à fournir les besoins de base comme de l’eau portable propre et sécuritaire», a dénoncé Nara Chandrababu Naidu sur Twitter.