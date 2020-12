Henri Konan Bédié: « Alassane Ouattara n’est pas légitimement le président de la République »

A moins d’une semaine de l’investiture d’Alassane Ouattara pour son 3e mandat, son principal opposant, Henri Konan Bédié, a déclaré qu’il n’est pas légitimement le président de la République ivoirienne.

Dans un message à la nation, mercredi 09 décembre 2020, le chef de file de l’opposition ivoirienne et président du Conseil National de Transition (CNT), Henri Konan Bédié, a proposé la tenue d’un dialogue national pour résoudre la crise actuelle du pays. « Je propose dès maintenant et urgemment en accord avec toute l’opposition, l’organisation d’un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l’enjeu en cause, c’est celui de la Côte d’Ivoire (…) », a-t-il déclaré.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié décrète la fin du conseil national de transition (CNT )

Ce dialogue, dit-il, « remplace évidemment le CNT que l’opposition ivoirienne avait initialement proposé ». Le sphinx de Daoukro ajoute qu’Alassane Ouattara n’est pas légitimement le président de la République ivoirienne. « (…) Le peuple de Côte d’Ivoire a clairement désavoué monsieur Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du « Non » à son projet de 3e mandat anticonstitutionnel. Il doit donc tirer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu’il n’est pas légitimement le président de la République ».

Pour Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara est un Chef d’Etat et non un président de la république. On peut devenir Chef d’Etat suite à un putsch militaire ou un coup d’Etat constitutionnel, mais on ne devient président de la république qu’au terme d’une élection démocratique et crédible. Dès lors, si l’investiture à venir de Ouattara que Bedié range au nombre des actes inconstitutionnels qu’il ne cesse de poser, lui confère un semblant de légalité, il ne saurait pleinement jouir de la légitimité populaire qui fonde la noblesse de la fonction présidentielle.