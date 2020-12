Haalang ou Mbappé: les supporters du Real Madrid ont fait leur choix

S’il a longtemps fait de Mbappé et Haalang, ses priorités pour le prochain mercato estival, le Real Madrid va devoir choisir entre les deux attaquants. Mais en attendant, les supporters madrilènes ont déjà tranché.

Quelle mégastar le Real Madrid recrutera au prochain mercato ? Si chaque année, tous les plus grands noms de la planète foot sont cités pour rejoindre l’équipe de Zinédine Zidane, deux noms reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines : Erling Haaland, le cyborg du Borussia Dortmund, et Kylian Mbappé, le joyau du Paris Saint Germain.

A lire aussi: Série A: Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur du mois de novembre

Le quotidien espagnol AS a donc demandé aux supporters madrilènes qui ils préféreraient voir rejoindre leur club et la réponse est sans appel. Avec 64% des voix sur plus de 8000 votants, c’est Haaland qui est plébiscité par les supporters de la Casa Bianca.