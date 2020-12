Guinée: manifestation de femmes à la veille de l’investiture d’Alpha Condé

Des dizaines de femmes membres de l’opposition en Guinée ont manifesté lundi dans la banlieue de Conakry afin de « réclamer justice » pour les victimes des violences politiques, à la veille de l’investiture du président Alpha Condé pour un troisième mandat controversé.

Malgré l’interdiction de manifester, elles étaient quelques dizaines, vêtues de rouge –la couleur de la colère en Guinée– à défiler dans les rues de Ratoma, quartier populaire où surviennent à intervals réguliers des affrontements entre les forces de l’ordre et des jeunes partisans de l’opposition, a constaté un correspondant de l’AFP.

Sur les banderoles, on pouvait lire « Justice pour Ratoma », « A bas la dictature du régime Condé », « Mort aux assassins de nos enfants » ou encore « Justice pour nos martyrs ».

« Nous les femmes de l’opposition, et plus particulièrement de Ratoma, nous exigeons la démilitarisation de la banlieue et que tous les bourreaux de nos victimes soient identifiés et traduits devant les tribunaux », a déclaré lors de la manifestation Hadja Maïmouna Bah Diallo, dont le mari, Ibrahima Chérif Bah, fait partie des opposants arrêtés dans le cadre d’investigations sur les violences ayant entouré la présidentielle du 18 octobre.

La candidature du président sortant Alpha Condé à un troisième mandat a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civils depuis octobre 2019 et dans les jours suivant l’élection.

M. Condé, 82 ans, a été définitivement proclamé vainqueur le 7 novembre par la Cour constitutionnelle. La justice et la police ont lancé depuis une vague d’arrestations contre ceux qu’elles disent soupçonner d’être impliqués dans les violences.

Une nouvelle Constitution, adoptée lors d’un référendum controversé en mars, marquait selon les autorités l’avènement d’une nouvelle République. La nouvelle loi fondamentale remettait donc, selon les partisans de M. Condé, son compteur présidentiel à zéro et lui permettait de se représenter.

L’investiture mardi d’Alpha Condé, en présence d’une dizaine de chefs d’Etat africains, interviendra au lendemain de celle de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, élu le 31 octobre pour un troisième mandat controversé, au terme d’un scrutin boycotté par l’opposition et marquée par des violences qui ont fait 85 morts entre août et novembre.