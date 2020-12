Guinée – Investiture d’Alpha Condé: liste des présidents et diplomates invités

Alpha Condé sera investi en tant que président de la République de la Guinée, ce mardi 15 décembre 2020. Pour la circonstance, des chefs d’Etat et des personnalités diplomatiques sont attendus à Conakry.

Hier lundi 14 décembre, c’était Alassane Ouattara qui a été investi président pour un 3e mandat. Ce mardi, c’est au tour de son homologue guinéen, Alpha Condé, de prêter serment pour un 3e mandat fortement contesté par l’opposition, qui appelle à manifester aujourd’hui. Elu dès le premier tour avec la majorité absolue (2 438 815 voix, soit 59,50 %), Alpha Condé (82 ans), a invité quelques présidents et diplomates à la cérémonie de son investiture.

A lire Aussi: Guinée: Alpha Condé sera investi le 15 décembre 2020

Au nombre de ces personnalités, figure entre autres, le président tchadien, Idriss Deby Itno, qui a foulé le sol de Conakry dans la journée du lundi 14 décembre 2020. On retrouve également, sur la liste des invités, les présidents de Côte d’Ivoire, du Liberia, la Sierra Leone, le Mali, du Ghana, du Togo, du Congo Brazzaville et du Burkina Faso. Le président Français, Emmanuel Macron, se fera représenter par Jean-Baptiste Lemoyne, son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était à l’investiture d’Alassane Ouattara, lundi.

Le président de la commission de la CEDEAO, Jena-Claude Kassi Brou, est aussi invité à prendre part à cette cérémonie. Par contre, on note l’absence remarquée de trois présidents proches d’Alpha Condé. Il s’agit du sénégalais, Macky Sall, du gambien, Adama Barrow, et du Bissau-Guinéen, Umaro Sissoco Embaló.

Liste des invités à l’investiture d’Alpha Condé: