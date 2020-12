Guinée: Alpha Condé entame un quinquennat de « reconversion totale des mentalités »

Prêtant serment pour un nouveau quinquennat, ce mardi, Alpha Condé a déclaré que son mandat sera axé sur une « reconversion totale des mentalités ».

C’est désormais chose faite. Alpha Condé a été investi en tant que président de la République de la Guinée, ce mardi 15 décembre 2020. Au pupitre qui lui a été réservé pour la circonstance, Alpha Condé (82 ans), élu avec (2 438 815 voix, soit 59,50 %), a révélé le cheval de bataille de son nouveau quinquennat.

A lire Aussi: Alpha Condé: «Je suis le Président de tous les Guinéens… J’exhorte chacun à oublier le passé qui divise»

« Le mandat qui commence aujourd’hui, auquel tous les Guinéens ont contribué par leur engagement et leur vote, sera placé sous le signe d’une reconversion totale des mentalités et du renouveau pour notre pays », a révélé Alpha Condé, qui dit croire au talent et à l’énergie de la jeunesse, au courage des femmes qui sont le vrai moteur du développement de la Guinée.

Après sa prestation de serment pour son 3e mandat, il a été renvoyé à l’exercice de ses fonctions présidentielles. De nombreux chefs d’Etat de la sous-région ont répondu présents à la cérémonie d’investiture d’Alpha Condé. « Je compte sur vous tous pour réussir ensemble ce mandat de la quatrième république », a-t-il dit.