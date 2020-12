Golfe de Guinée: un navire en partance pour la Côte d’Ivoire attaqué par des pirates

Plusieurs marins ont été enlevés par des pirates qui ont attaqué un cargo, mercredi 16 décembre 2020, dans le golfe de Guinée au sud-ouest de Port Harcourt, au Nigéria.

Au moins 8 marins membres de l’équipage du cargo général STEVIA ont été kidnappés après une attaque de pirates aux larges du Nigéria. Selon les informations, le navire était à la dérive en fin de matinée, attendant probablement de l’aide.

Les sources indiquent que le navire, qui était sous pavillon bulgare, a été renommé en mai 2020 et est très probablement exploité et détenu par une entreprise locale. Il s’agit d’un bâtiment qui fait du commerce dans les eaux du golfe de Guinée depuis octobre 2020, et, au moment de l’attaque, était en route de Port Harcourt vers Abidjan en Côte d’Ivoire.