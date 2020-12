Globe Soccer Awards 2020: Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle

Si individuellement cette année, le portugais n’a pas connu grande gloire en matière de titre individuel, il peut tout de même garder le sourire avec ce titre de joueur du siècle. Les Globe Soccer Awards l’avaient nommé en compagnie de Lionel Messi, Mohamed Salah et Ronaldinho, désignés comme les quatre meilleurs joueurs de 2001 à 2020.

Dix jours après avoir été élu meilleur joueur de l’année calendaire par la Fifa, l’attaquant polonais a reçu le même prix, ce dimanche, lors des Globe Soccer Awards à Dubaï. Le buteur du Bayern Munich était nommé en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Je ne peux pas être plus heureux avec le prix de ce soir ! Alors que je suis sur le point de célébrer ma 20 ème année en tant que footballeur professionnel, Globe Soccer Player Of The Century est une reconnaissance que je reçois avec tant de joie et de fierté !

Une fois de plus, super gala ce soir à Dubaï dans un endroit aussi incroyable que Burj Khalifa.Félicitations à Robert Lewandowski pour son prix du joueur de l’année, Hans-Flick en tant qu’entraîneur de l’année et Pep Guardiola en tant qu’entraîneur du siècle. Également à Casillas et Piqué pour leurs récompenses de carrière, et dernier mais non des moindres, félicitations à mon ami Jorge Mendes pour son prix d’agent du siècle.

Enfin, je dois remercier, une fois de plus, la famille royale de Dubaï pour le respect, l’amitié et l’hospitalité que je reçois toujours dans le merveilleux Dubaï, et tous les fans qui ont voté pour moi lors d’un vote en ligne si énorme dans le monde entier avec plus de 21 millions d’euros Votes.

Cristiano Ronaldo