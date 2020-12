Ghana: victime d’une déception amoureuse, un féticheur se retrouve dans le coma

Au Ghana, un féticheur a été admis d’urgence à l’hôpital suite à une déception amoureuse avec une jeune dame.

Une déception amoureuse peut être liée à une trahison comme une infidélité, des mensonges ou même une vision de la vie qui s’éloigne progressivement. Le mieux qu’on puisse dire, c’est que personne n’est hors de portée d’une déception amoureuse du moment qu’on a un cœur pour aimer. Même les féticheurs qui vendent des bagues magiques et autres astuces contre la déception amoureuse en sont victimes.

C’est d’ailleurs le cas d’un féticheur qui a été admis d’urgence à l’hôpital régional Effia Nkwanta à Sekondi, dans la région de l’Ouest du Ghana, après une déception amoureuse, selon ses voisins. En effet, le nommé, Paa Dogo est tombé follement amoureux d’une jeune dame. Cette dernière s’avère être une infirmière qu’il a connue pour la première fois lorsqu’elle a été envoyée chez lui pour un problème de santé.

Selon un témoin de l’affaire, l’infirmière a découvert que son petit-ami, le tout premier avait une relation amoureuse avec son amie à elle. Elle avait eu pour idée de mettre fin à ses jours. C’est ainsi qu’elle a pris contact avec le féticheur qui a fini par tomber amoureux d’elle après l’avoir aidé.

Mais l’idylle entre l’infirmière et le féticheur ne fera pas long feu. « Le féticheur s’est rendu chez l’infirmière avec des articles très coûteux et des fleurs. Il la retrouve dans les bras de son copain. Le monde se retourne sous les pieds du féticheur qui s’évanouit en s’écriant : « Oh Jésus, je suis mort. », rapporte notre source.