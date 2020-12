Ghana – Présidentielle: les candidats signent un pacte de non-violence avant le scrutin

Les candidats à la présidentielle au Ghana ont signé vendredi, dans la capitale, Accra, un pacte de paix symbolique dans lequel ils s’engagent à respecter les institutions et à faire des recours légaux en cas de contentieux électoral.

Lundi prochain, les ghanéens doivent se rendre aux urnes pour élire leur président de la république. La campagne électorale ayant été beaucoup marquée par des tensions et des attaques violentes des candidats, et compte tenu des mauvais exemples des pays voisins, les deux principaux partis, dont leurs candidats sont en lice, ont accepté de signer, avec les 10 autres partis en lice, un pacte de non-violence après le scrutin, quel que soit les résultats. Le président Nana Akufo-Addo s’est à nouveau engagé, lui et son parti, à accepter quel que soit le résultat des élections.

A lire aussi: Ghana – Présidentielle: les mises en garde de Olusegun Obasanjo à Akufo Addo et John Mahama

«J’ai dit que nous croyons aux élections et je suis heureux de dire que nous accepterons le verdict du peuple ghanéen», a déclaré Akufo-Addo. «Par-dessus tout, je promets que la paix, l’unité et la sécurité du Ghana seront notre principale préoccupation», a-t-il ajouté. Son concurrent, John Mahama, a fait de même. «Nous nous attendons à ce que tout le personnel de sécurité se comporte de manière professionnelle», a déclaré le chef de l’opposition, après avoir signé le pacte de paix.

Lui et son parti ont mis en doute la neutralité de la commission électorale et critiqué la compilation du nouveau registre des électeurs. «Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin que les institutions de notre démocratie travaillent de manière impartiale pour aboutir à un résultat juste, transparent et dans l’intérêt national», a déclaré Mahama. Des pactes de paix ont été signés avant les élections de 2012 et 2016, mais c’était le premier accord qui comprenait un engagement à éradiquer le vigilantisme.