Ghana: Nana Akufo-Addo remporte la présidentielle avec 51,59% des voix (Commission électorale)

La Commission électorale du Ghana a déclaré le président sortant Nana Akufo-Addo, vainqueur de l’élection présidentielle du 7 décembre, rapporte Graphic Online.

Selon la commission électorale, Addo, candidat du Nouveau Parti patriotique (NPP), a remporté avec 6 730 413 voix, ce qui représente 51,59% des suffrages valablement exprimés. Son concurrent le plus proche, John Dramani Mahama du National Democratic Congress (NDC) a obtenu 6 214 889 voix, soit 47,36%, rapporte Graphic Online citant la commission. Le total des votes exprimés était de 13 434 574, soit 79% du total des électeurs inscrits.

Dans sa déclaration qui proclame les résultats mercredi soir, la présidente de la commission électorale, Mme Jean Mensa a qualifié les élections de « sans incident » et de « pacifiques ». Elle a déclaré que la technologie déployée le jour du scrutin fonctionnait de manière efficiente et efficace. La présidente de la CE a ajouté que l’agitation habituelle et les longues files d’attente dans les bureaux de vote lors des élections précédentes étaient toutes absentes.