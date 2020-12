Ghana – Présidentielle: John Mahama explique les raisons de son refus d’accepter les résultats

Le candidat du Congrès national démocratique (NDC) à la présidentielle du Ghana, John Mahama, a contesté les résultats de l’élection qui ont donné vainqueur, le président Nana Akofo-Addo. Il a expliqué les raisons de sa décision.

Selon Mahama, les résultats annoncés par la Commission électorale sont des résultats «fictifs». « Je me tiens devant vous ce soir pour ne pas accepter le résultat fictif d’une élection imparfaite », a-t-il déclaré. Dans un élan d’explication de sa décision, il indique que « la Commission électorale du Ghana n’a jamais porté sa crédibilité à ce creux historique à un moment aussi crucial de la déclaration des résultats des élections. En fait, la litanie d’irrégularités et les tentatives flagrantes de truquage d’un candidat sont évidentes et des plus embarrassantes. » « Nous n’accepterons rien de moins qu’une déclaration des résultats légitimes, qui indiquent une majorité parlementaire du NDC », a-t-il ajouté.

« Mes frères et sœurs, en connaissance de cause, depuis la création de la Quatrième République, les résultats définitifs des élections ont toujours été déclarés dans les 72 heures afin de permettre une compilation minutieuse et diligente. Étonnamment, le président de la commission électorale a annoncé un délai pressé de 24 heures, qui, comme nous le savons tous, ne pouvait pas et ne serait pas respecté », a poursuivi Mahama avant d’appeler la « communauté internationale à rester engagée dans ce qui se passe au Ghana et à prendre soigneusement note de la menace actuelle qui pèse sur notre démocratie, notre liberté et notre mode de vie ».