Ghana: l’opposition note quelques anomalies dans le déroulement des élections

Le candidat de l’opposition, John Mahama, a noté, lundi, quelques anomalies dans le déroulement des élections générales.

Peu avant son vote dans la matinée du lundi 07 décembre 2020, le candidat du Congrès National Démocratique (NDC), John Dramani Mahama, a souligné le climat pacifique dans lequel les élections se déroulent au Ghana. Mais le candidat de l’opposition a tout de même déploré quelques anomalies dans le déroulement des élections générales.

John Mahama a déclaré que des personnes inscrites dans des zones de vote spécifiques n’ont pas retrouvé leurs noms. Lesdites personnes ont du mal à se faire identifier malgré leur inscription dans leurs bureaux de vote respectifs, a-t-il expliqué.

Au Ghana, la présidentielle se joue entre le président sortant, Nana Akufo-Addo, et son principal opposant, John Mahama. Les deux hommes ont signé vendredi, « un pacte de paix » afin d’éviter tout acte de violence pendant et après les élections. Au total, 17 millions de ghanéens ont été conviés au vote le lundi 07 décembre 2020 dans 38.622 bureaux de vote, pour élire le chef de l’Etat et 275 députés.