Ghana: la star nigériane Mr Eazi victime de braquage

En visite au Ghana après avoir quitté la Sierra Leone voisine, le chanteur nigérian, Tosin Ajibade, alias M. Eazi, s’est fait braquer par des inconnus.

Mr Eazi s’est fait dépouiller de son téléphone et de son ordinateur portable, au Ghana, par des individus qui se sont enfuits. L’information a été donnée par la star elle-même sur Twitter. Il a demandé de l’aide à ses millions d’abonnés afin que quiconque retrouve ses biens lui fasse signe pour qu’il les récupère moyennant une récompense.

Le chanteur a également appelé, sur le réseau social, ses collègues artistes ghanéens, Sarkodie, Shatta Wale et Stonebwoy, à user de leur influence pour récupérer ses gadgets. Mr Eazi est une star de la musique d’origine nigériane et très populaire dans le monde entier. Il est l’interprète du célèbre titre « Leg Over » qui a fait des millions de vues sur les plateformes de musique en ligne.