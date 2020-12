Ghana: John Mahama annonce la victoire de son parti NDC aux législatives

Le parti Congrès national démocratique (NDC), a remporté la majorité des sièges parlementaires aux élections générales de 2020 au Ghana, a rapporté le candidat à la présidence du parti, John Mahama.

Les ghanéens se sont rendus aux urnes lundi pour élire à la fois le président de la république mais aussi leurs représentants au parlement du pays. Mardi, les premiers résultats ont commencé à tomber et chaque candidat y va de son interprétation. Le candidat du NDC, John Mahama, a indiqué que son parti arrivait en tête pour les législatives et a remercié les ghanéens pour avoir accordé les voix à son parti. «Merci d’avoir voté pour le changement et de donner au NDC une majorité de travail au prochain Parlement. Merci Ghana », a-t- il tweeté.

Pendant ce temps, la Commission électorale (CE) n’a pas encore déclaré officiellement le vainqueur de l’élection présidentielle. Les premiers résultats ont donné le président sortant Nana Akufo-Addo en tête mais tout le pays est en attente de la délibération de la commission électorale. Elle avait indiqué que les résultats seraient connus dans les 24 heures après le vote.