Ghana: « Je ne ferai rien qui mette en péril la paix de ce pays», John Dramani Mahama

Le principal challenger de Nana Akufo-Addo à l’élection présidentielle du Ghana, John Dramani Mahama, a indiqué qu’il n’appellera pas les ghanéens à déstabiliser le pays. Une déclaration qui intervient alors qu’il conteste les résultats du scrutin.

« Je ne ferai rien qui mette en péril la paix de ce pays, j’aime la paix, je ne vais pas inciter les gens à aller détruire les choses, je ne ferai pas cela », a déclaré John Dramani Mahama qui considère les élections comme entachées de fraude. Il a indiqué que «nous avons atteint le point de notre démocratie où nous devons établir les principes de notre démocratie et nous assurer de les respecter à tout moment». Le candidat du Congrès national démocratique (NDC) ne compte toutefois pas concéder la victoire à son adversaire, le président sortant, Nana Addo.

«Si mon objection de principe à une élection très imparfaite et aux circonstances entourant l’environnement, nous amènera à rétablir nos fondements démocratiques et à créer une meilleure base pour notre avenir, je suis prêt à aller dans cette voie», a-t-il déclaré dans un entretien avec la VOA. Parlant de Nana Akufo-Addo, «tout ce qu’il a fait au cours des 4 dernières années, son utilisation abusive des services militaires et de la sécurité nationale pour menacer les journalistes, crée une atmosphère générale qui est désagréable pour notre principe démocratique», a déclaré Mahama.