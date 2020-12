Ghana: fin de la campagne électorale, les électeurs attendus lundi

La campagne électorale pour le compte de la présidentielle et les élections législatives a pris fin, samedi 05 décembre 2020, sur toute l’étendue du territoire national ghanéen.

Le processus électoral au Ghana tire progressivement vers sa fin. Hier samedi, la campagne électorale a connu son épilogue au pays de Nana Akufo-Addo et les regards sont désormais tournés vers le lundi 07 décembre 2020, date du vote pour le compte de la présidentielle et les législatives.

A lire Aussi: Ghana – Présidentielle: les candidats signent un pacte de non-violence avant le scrutin

Les deux principaux candidats en lice pour la présidentielle à savoir le président sortant, Nana Akufo-Addo du parti NPP et son principal opposant John Mahama de NDC, ont tenu leur dernier meeting dans la région du Grand Accra. Au cours de ses meeting, ils ont, chacun, plaidé pour leur cause auprès des populations. Nana Akufo-Addo a fait remarquer la nécessité de le reconduire aux affaires, tandis que son rival John Mahama, appelle à voter NDC pour sauver l’avenir du Ghana.

Notons que les deux principaux candidats, ont signé un pacte de non violence, afin de préserver la paix dans le pays. Au total, 17 millions de ghanéens iront aux urnes le lundi prochain pour élire leur futur président et 275 nouveaux députés au Parlement. Selon la Commission Electorale, 33 000 bureaux de votes ont été prévus pour ses échéances électorales.