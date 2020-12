Ghana: Faure Gnassingbe salue « la brillante réélection de Nana Akufo-Addo »

Ce samedi, le président togolais Faure Gnassingbe a adressé ses vives félicitations à son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

« J’adresse mes chaleureuses et cordiales félicitations à mon frère et ami Nana Akufo-Addo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays », a tweeté ce samedi, Faure Gnassingbe. « Je voudrais l’assurer de ma ferme disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens de coopération entre nos deux États et à travailler ensemble pour la consolidation de l’intégration sous-régionale », a réitéré le chef de l’Etat togolais.

Vendredi, le chef de l’Etat du Niger, Mahamadou Issoufou, a salué la « vitalité de la démocratie ghanéenne, le calme et la sérénité qui ont caractérisé tout le processus électoral ». Au Ghana, la Commission Electorale a proclamé le président sortant, Nana Akufo-Addo, vainqueur de la présidentielle avec 51,59% des voix contre 47,36 % pour le candidat de l’opposition du Congrès national démocratique (NDC), John Mahama. Mais l’opposant rejette les résultats et entend introduire un recours pour rétablir, dit-il, la vérité des urnes avec des preuves, qu’il estime détenir.