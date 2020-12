Ghana: bagarre spectaculaire entre Davido et Burna Boy en plein concert (vidéo)

Les chanteurs nigérians, Davido et Burna Boy, se sont battus lors d’un concert au Ghana.

Ce n’est plus la lune de miel entre Davido et Burna Boy. De passage au Ghana pour y passer les fêtes de fin d’année et livré un concert, Davido et Burna Boy se sont rentrés dedans, le soir du dimanche 27 décembre 2020, dans une boite de nuit à Accra.

Comme l’indiquent les vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, alors qu’il était dans une colère noire, Davido a poussé un autre homme identifié comme Burna Boy.