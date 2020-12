Gabon: démission du ministre de l’économie sur fond de corruption à haute dose

Le ministre gabonais de l’Economie et de la Relance a donné sa démission du gouvernement, sur fond de suspicion d’implication dans le scandale des abattements fiscaux « exceptionnels », accordés à des entreprises pétrolières françaises, rapporte Gabon Média Time.

Jean Marie Ogandaga a donné sa démission au premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, mardi 08 décembre 2020, selon un communiqué de la présidence. « Le ministre de l’Economie et de la Relance a remis ce jour sa démission du Gouvernement au Premier Ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, qui en a pris acte. Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, l’a ensuite acceptée », précise le communiqué. Cette sortie de l’argentier national du gouvernement intervient alors que ce dernier est accusé d’avoir bénéficié de pots de vin en faisant des abattements à des sociétés d’exploitation de pétrole au Gabon, notamment Total et Perenco.

En effet, selon RFI, les abattements accordés « ont permis à Total de verser 700 millions de francs CFA, seulement sur 4 milliards et demi. Perenco n’a payé que 150 millions de francs CFA ». L’affaire a fait grand bruit au Gabon et, submergé par les suspicions de fraude et de corruption, le ministre a donné sa démission. Reste à savoir si la justice de son pays va se saisir de l’affaire et situer les responsabilités afin que ce pays d’Afrique central entre en possession de son dû. En attendant, l’intérim à la tête du ministère sera assuré par la ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Roboty.